Данилов: Большинство пленных с «Азовстали» находится в Донецке

«В настоящее время большинство пленных военных из Мариуполя находятся в Донецкой области». Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает Укринформ.

Он также прокомментировал переговоры по освобождению украинских пленных, в том числе военных с «Азовстали».

«В этих процессах участвует не только наша страна, есть международные институты, помогающие в этом. Здесь главное – не навредить. И много не надо говорить. Будем ждать, чтобы те договоренности, которые есть, обязательно были выполнены, и все ребята, прошедшие Мариуполь, которые сегодня в плену, обязательно вернулись живыми и здоровыми. Еще раз подчеркиваю: здесь главное сейчас – не сделать лишних шагов, чтобы Россия не обвинила нас в срыве тех или иных вещей. Это очень тонкая вещь», - подчеркнул секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о местонахождении военнопленных, Данилов сказал: «Есть информация, что они находятся на территории Донецкой области. Еще раз подчеркиваю: количество людей это не 100 и не 200 человек, это гораздо больше. И потому сказать, что все там находятся, мы совсем не можем. Мы точно можем сказать, что подавляющее большинство, может быть, и все, находятся на территории Донецкой области».