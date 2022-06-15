ФРС США повысила ставку максимальными за 28 лет темпами

Федеральная резервная система США повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 1,5–1,75%. Такое резкое повышение произошло впервые с 1994 года, передает «Ъ».

Американский регулятор ожидает, что ставка достигнет 3,4% к концу 2022 года и 3,8% — к концу 2023 года.

ФРС приняла это решение для борьбы с высокими темпами инфляции. Регулятор «решительно привержен» возвращению показателя на уровень 2%.

Федеральная резервная система США повысила прогноз по росту цен в 2022 году с 4,3% до 5,2%, по безработице — с 3,5% до 3,7%. Прогноз по инфляции на 2023 год снижен с 2,7% до 2,6%, по безработице — повышен с 3,5% до 3,9%.