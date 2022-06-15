Макрон выделил 40 млн евро для армии Молдовы
«Молдова получит от Европейского оборонного фонда 40 млн евро, что позволит ей вдвое увеличить расходы на оборону». Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после встречи с президентом Майей Санду, сообщает «Европейская правда».
Он отметил, что в этом сложном контексте, в контексте войны, угрожающей как Молдове, так и всей Европе, страна получит дополнительные 40 млн евро от французского оборонного фонда, который позволит увеличить вдвое военный бюджет.
«Мы знаем, что Молдова придерживается нейтрального статуса, но это ни в коем случае не означает демилитаризацию страны», - заявил Макрон.