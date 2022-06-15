Азербайджанские гимнастки вышли во все финалы в первый день Евро в Израиле

Сегодня в Тель-Авиве стартовал чемпионат Европы по художественной гимнастике.

В первый день на ковер вышли юниорки. Во всех четырех видах азербайджанские спортсменки пробились в финал. Камила Гафарова вышла в финал с обручем и булавами, Алина Мамедова – с мячом, Медина Дамирова – с лентой. Финалы состоятся завтра.

В командных соревнованиях Азербайджан занял 7-е место среди 33 стран. В первой тройке расположились Израиль, Румыния и Болгария.

Завтра также стартуют соревнования взрослых гимнасток, где Азербайджан представят Зохра Агамирова и Арзу Джалилова.

На Евро выступит и групповая команда Азербайджана, которая отправится в Израиль завтра. Чемпионат Европы завершится 19 июня.