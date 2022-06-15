Чавушоглу: Турция недовольна доводами Швеции и Финляндии

«Представленные Швецией и Финляндией турецкой стороне доводы относительно членства этих стран в НАТО далеки от ожиданий Анкары». Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции по итогам встречи с коллегами из Норвегии Анникен Хюитфельд и Ирландии Саймоном Ковени.

«Документы, отправленные Турции Швецией и Финляндией в связи с их заявками на членство в НАТО, очень далеки от наших ожиданий», - цитирует Чавушоглу агентство «Анадолу».

По его словам, турецкие власти проинформировали о недостатках Стокгольм и Хельсинки, а также руководство Североатлантического альянса.