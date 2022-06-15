Генерал Милли о боях на Донбассе: это почти как Первая мировая война

«Сейчас этот город на три четверти взят россиянами, но украинцы сражаются улица за улицей, здание за зданием, и это не завершенное дело. На войне нет неизбежных ситуаций, но есть много поворотов. Я бы не сказал, что это неизбежно», - цитирует его Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что в настоящее время боевые действия идут на территории Луганской и Донецкой областей, в частности, и вокруг Северодонецка.

Вместе с тем, Милли признал, что количественное преимущество в плане артиллерии и живой силы на стороне россиян.

«Но у россиян также есть много проблем – у них есть проблемы в командовании и контроле, логистике, моральные проблемы, проблемы лидерства и много других. Украинцы ведут героический бой. На Донбассе россияне продвигаются очень медленно, с очень тяжелой затяжной войной, это почти как Первая мировая война. И россияне несут значительные потери», - обрисовал ситуацию председатель Объединенного комитета штабов армии США.

Генерал Милли, отвечая на вопрос о том, сможет ли Украина выстоять в этой войне, теряя в день до 100 убитыми, сказал:

«Оценка потерь в войне всегда чрезвычайно сложна. Может занять месяцы и даже годы, чтобы получить точную цифру потерь. В СМИ вы видите сообщение, что Украина теряет 100 убитыми и 300 ранеными в день. Я бы сказал, что это примерно наша оценка», - сказал он.