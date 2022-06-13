Госдеп о попавших в плен под Харьковом американских военнослужащих

«Госдепартамент США внимательно следит за ситуацией с двумя американскими гражданами, которые, предположительно, были взяты в плен российскими военными под Харьковом». Об этом заявил пресс-секретарь американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

«Мы внимательно следим за ситуацией и находимся в контакте с украинскими властями... Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев», – цитирует дипломата телеканал CNN.

Кроме того, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга отметил, что американские власти в курсе сообщений о якобы взятых в плен гражданах США, но не могут пока что подтвердить их достоверность.