Залужный: Россия атакует Луганскую область с 9 направлений

«Продолжается ожесточенная борьба за Луганскую область. ВС России сосредоточили на севере области свои основные ударные силы и пытаются атаковать одновременно на девяти направлениях». Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, с целью вытеснения украинских войск Россия применяет авиацию, реактивные системы залпового огня, артиллерию.

«Северодонецк – это ключевая точка в системе оборонной операции Луганской области. Город не может рассматриваться никак иначе», - цитирует его РБК-Украина.