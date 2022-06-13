В Москве арестовали топ-менеджера «Аэрофлота»

Суд Москвы арестовал Михаила Минаева – директора департамента планирования и развития парка воздушных судов крупнейшей российской авиакомпании «Аэрофлот».

Как передает DW, в среду, 15 июня, Минаеву предъявлено обвинение по делу об особо крупном мошенничестве, ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.

По сообщениям российских СМИ, через департамент Минаева осуществлялись покупка и лизинг самолетов. Дело топ-менеджера может быть связано с заключенным с американской компанией Bain в 2019 году договором на сумму 200 млн рублей, касавшимся разработки маркетинговой стратегии «Аэрофлота».