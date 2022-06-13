Премьер-министр Болгарии отложил визит в Азербайджан из-за проблем в парламенте

Премьер-министр Болгарии Кирил Петков перенес визит в Азербайджан, запланированный на этой неделе. Об этом говорится в заявлении болгарского Совмина.

Отмечается, что причиной отмены визита является необходимость присутствия в парламенте страны для обсуждения государственного бюджета.

Накануне 120 депутатов парламента Болгарии выступили с инициативой отставки спикера Народного собрания Николы Минчева.

Напомним, что болгарский премьер планировал принять участие в Бакинском глобальном форуме, а также обсудить в Баку переговоры по поставкам азербайджанского газа в Болгарию.