Минобороны России обвинило Украину в установлении ракет возле Нью-Йорка

«Украинские военные оборудовали казармы, огневые позиции и склады боеприпасов на территории поликлиники, больницы и станции скорой помощи в населенных пунктах на Донбассе». Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает РБК.

По его словам, речь идет о поселке городского типа Нью-Йорк (Бахмутский район Донецкой области) и городе Доброполье.

По утверждению Мизинцева, украинские военные разместили на территориях, прилегающих к медицинским объектам Нью-Йорка и Доброполья, бронетехнику, артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО), минометы и крупнокалиберные пулеметы.