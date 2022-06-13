Зеленский: мир учится у украинцев как воевать и побеждать

«Во всех международных контактах я слышу восхищение действиями наших защитников и защитниц. Мир действительно хочет учиться у украинцев тому, как воевать и как побеждать». Об этом в традиционном обращении к украинцам сказал президент Украины Владимир Зеленский, передает «Цензор.нет».

Он отметил, что за 112 дней этой войны украинская армия доказала, что храбрость и мудрость на поле боя вместе с умением тактически переиграть противника.

«Это дает значительный результат, даже несмотря на существенное преимущество российской армии в количестве солдат и техники», - заявил украинский лидер.