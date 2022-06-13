Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 02:11

Отношения Казахстана с Россией хорошо описывает старый анекдот, в котором грузин в ответ на вопрос: «Гиви, ты помидоры любишь?» - отвечает: «Кушать – да, а так – нет». Когда 12 июня, в День России так и не дождались поздравительной телеграммы от Токаева Путину, пошли всякие разговоры, будто тем самым лидер Казахстана демонстрирует Российской Федерации свой независимый норов. Но тем самым выдавалось желаемое за действительное. Касым-Жомарт Токаев прибыл на Петербургский экономический форум, где составил компанию главам «народных республик Донбасса» и представителю «Талибана», и, конечно, отдельно встретится с Владимиром Путиным.

В интервью «России 24» казахстанский лидер заверил, что «преемственность дружбы, союзничества» между двумя странами «сохраняется в полном объеме», что Казахстан «ни в коем случае не отказывается от своих союзнических обязательств», потому что это было бы неправильно и «неоправданно с точки зрения перспективы». Но что касается режима международной изоляции России, то «санкции есть санкции, мы не должны их нарушать, тем более мы получаем уведомления в отношении того, что в случае нарушения санкций последуют так называемые вторичные санкции со стороны Запада в отношении нашей экономики». И тут же на всякий случай сообщил: «Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации». Еще бы, кто же теперь не знает, что малейшие подозрения в ущемлении русского языка могут обернуться специальной карательной операцией. Токаеву такого не надо. Кстати, недавно с подачи казахстанского мецената и бизнесмена Узакбая Айтжанова была запущена версия, будто ввод войск ОДКБ в январе по просьбе президента спас страну от неприятностей, подобных войне в Украине. Якобы первому казахстанскому космонавту Тохтару Аубакирову позвонили из Москвы высокопоставленные военные знакомые и предупредили, что в Казахстан готовятся войти 9 воздушно-десантных российских дивизий, чтобы защитить «русский мир».