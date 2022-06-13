Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 02:30

Западные санкции, направленные на ограничение экспорта российской нефти, привели на данный момент к обратному эффекту: цены на нефть растут, потребители в западных странах, и особенно, в США, вынуждены платить за бензин больше, что лишь ускоряет и без того высокие темпы инфляции. В то время, как Россия, сократившая из-за санкций производство, хоть и продает нефть по бросовым ценам, зарабатывает на этом больше, чем когда-либо прежде. Мало того, Россия постепенно вытесняет с рынка дешевой нефти Иран, который также находится под прессом западных санкций.

В настоящее время Москва продает на азиатских рынках нефть со скидкой в 30 долларов за баррель – на 10 долларов больше, чем предлагает покупателям Иран. В результате, по данным компаний, следящих за движением нефтяных танкеров, из-за конкуренции с Россией на рынках Азии доходы Ирана от продажи нефти и газа сократились вдвое. Представитель Kepler Data, крупной компании по обслуживанию танкеров, заявил, что в мае Иран перекачивал в сутки только 400 тысяч баррелей нефти и газового конденсата, тогда как в апреле этот показатель составлял 820.000, а в марте – 908.000 баррелей. По утверждению экспертов Kepler Data, только в прошлом месяце остались невостребованными 40 миллионов баррелей иранской нефти. Всего же за апрель 2022 года экспорт нефти и нефтепродуктов Ирана составил 933.000 тысяч баррелей в день, что на треть меньше, чем в марте. Что же касается прошлого месяца, то Иран продавал 630.000 баррелей в день Китаю, 110.000 баррелей Сирии и менее 40.000 баррелей в Объединенные Арабские Эмираты.

Остальные покупатели иранской нефти неизвестны. Согласно отчету ОПЕК, опубликованному 14 июня, Россия, которая, как и Иран, вынуждена из-за санкций сократить добычу нефти, будет добывать ежедневно до 10,63 миллиона баррелей нефти, то есть, на 250.000 баррелей в сутки меньше, чем до введения санкций. В то же время, аналитики ОПЕК прогнозируют, что к концу 2022 года мировой спрос на нефть вырастет на 3,36 миллиона баррелей в сутки и превысит допандемийные показатели. А это значит, что рост цен в результате повышения спроса на мировом рынке компенсирует России сокращение производства. Вследствие чего возникает резонный вопрос: за что же тогда боролись США, вводя против России нефтяное эмбарго? По словам заместителя министра финансов США Уолли Адейемо, речь идет о временной проблеме, которую Соединенные Штаты и их союзники должны решить как можно быстрее.