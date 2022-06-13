Байден едет на Ближний Восток, чтобы создать альянс против Ирана?

Несмотря на то, что официальные лица Израиля утверждают, что нормализация отношений с Саудовской Аравией не стоит на повестке дня, в правительстве страны ждут, что президент США Джо Байден в ходе своего визита на Ближний Восток объявит о заключении соглашения «О региональной безопасности между Израилем, Саудовской Аравией, Египтом и Иорданией, а также странами, подписавшими «Соглашения Авраама» (ОАЭ, Бахрейн и Марокко).

Источники издания Israeli Hayom, знакомые с развитием событий, говорят, что, хотя это заявление, направленное в основном на борьбу с «растущей иранской угрозой», не знаменует собой нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, а лишь приведет к сотрудничеству в области безопасности между двумя государствами.

«Этот шаг является инициативой министра обороны Израиля Бенни Ганца, который работал над его продвижением в течение последних шести месяцев и обсуждал этот вопрос с шефом Пентагона Ллойдом Остином», - заявил источник в правительстве Израиля.