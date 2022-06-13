На мусульман в Индии пошли бульдозерами
Во многих индийских городах вспыхнули протесты против сноса домов и предприятий, принадлежащих мусульманам, в рамках неофициальной программы «Бульдозерное правосудие».
В воскресенье власти северного штата Уттар-Прадеш бульдозерами снесли дом Джаведа Ахмада, который, по их словам, «был связан с мусульманскими религиозными протестами, переросшими в насилие в прошлую пятницу».
Как пишет издание Al Arabiya, протесты были спровоцированы оскорблениями в адрес ислама и пророка Мухаммеда, сделанными недавно двумя представителями индуистской националистической партии премьер-министра страны Нарендры Моди «Бхаратия Джаната».
Партия отстранила одного из них, сделав заявление, в котором «решительно осудила оскорбления любых религиозных деятелей».
На прошлой неделе бульдозеры также разрушили имущество протестующих в двух других городах штата.
В апреле власти Нью-Дели использовали бульдозеры для сноса принадлежащих мусульманам магазинов через несколько дней после межобщинных столкновений, в ходе которых были арестованы десятки человек. Подобные инциденты были зарегистрированы и в других штатах.
Во вторник, 14 июня, 12 видных деятелей, в том числе бывшие судьи и юристы Верховного суда и Высокого суда, направили письмо главному судье Индии с призывом провести слушание по делу о сносе домов, назвав их незаконными.
Они обвинили правительство штата Уттар-Прадеш в подавлении инакомыслия путем применения насилия против протестующих.
Два человека, протестовавшие против заявлений представителей правящей партии, погибли от огнестрельных ранений в ходе столкновений с полицией в прошлую пятницу в Ранчи, столице штата Джаркханд.
Несколько стран с мусульманским большинством также раскритиковали заявление представителей индийской правящей партии, а протестующие в Бангладеше призвали к бойкоту индийских товаров.