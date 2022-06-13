На мусульман в Индии пошли бульдозерами

Во многих индийских городах вспыхнули протесты против сноса домов и предприятий, принадлежащих мусульманам, в рамках неофициальной программы «Бульдозерное правосудие».

В воскресенье власти северного штата Уттар-Прадеш бульдозерами снесли дом Джаведа Ахмада, который, по их словам, «был связан с мусульманскими религиозными протестами, переросшими в насилие в прошлую пятницу».

Как пишет издание Al Arabiya, протесты были спровоцированы оскорблениями в адрес ислама и пророка Мухаммеда, сделанными недавно двумя представителями индуистской националистической партии премьер-министра страны Нарендры Моди «Бхаратия Джаната».

Партия отстранила одного из них, сделав заявление, в котором «решительно осудила оскорбления любых религиозных деятелей».