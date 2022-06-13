Спецоперация США в Сирии: задержан лидер ИГИЛ

Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» во время операции в Сирии в четверг задержала высокопоставленного лидера группировки. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление коалиции.

Ранее агентство со ссылкой на представителя сирийской вооруженной оппозиции, поддерживаемой Турцией, сообщило, что рано утром в четверг коалиция провела десантную операцию на севере Сирии.

Других подробностей пока не приводится.