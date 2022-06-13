Шольц, Макрон и Драги приехали в Украину

Согласно информации, Макрон, Шольц и Драги планируют встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли в Украину. Об этом сообщает RaiNews24.

Политики предположительно прибыли в Киев из Варшавы. О том, что они планируют совершить визит в Киев, со ссылкой на источники в украинских и французских правительственных кругах сообщила ранее немецкая газета Bild am Sonntag.

Никакой официальной информации об этой поездке по соображениям безопасности не распространялось.

Макрон в последние дни посетил двух соседей Украины - Румынию и Молдову.