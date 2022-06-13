Полковник ФСБ: в Кремле планировали убийство Януковича

Экс-президента Украины Виктора Януковича после победы Революции достоинства и бегства в России считали предателем и, вероятно, планировали убить. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы, полковник ФСБ РФ в отставке Геннадий Гудков.

По информации Гудкова, Янукович тогда был объявлен едва ли не врагом Путина.

"Мне говорили, что готовилось его физическое устранение. Был момент, если помните, его не пинал только ленивый на российском телевидении, в российских СМИ. Какие-то клерки мелкие говорили: "Да мы тебе пасть порвем..." Вообще оскорбляли его последними словами... По Кремлю люди Путина бегали и кричали: "Витя нас кинул", "Витя нас подвел", "Витя нас предал". А потом, если помните, все прекратилось моментально, в один день. Потому что Янукович был прощен. Путин решил, что Янукович им пока еще нужен. Если как-то сложится [с Украиной], кого ставить? Никого легитимного, как они считали и считают до сих пор, нет", - сказал Гудков.