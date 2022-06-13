Обстрел Сумской области: есть погибшие и раненые
Накануне вечером российские войска обстреляли приграничный городок Глухов Сумской области. Как сообщили в оперативном командовании "Север", зафиксировано три пуска ракет с российских вертолетов.
"К сожалению, по предварительным данным, есть потери среди местного населения", - говорится в сообщении.
Как уточнил глава Военной администрации Сумщины Дмитрий Живицкий, это не единственный обстрел за последние сутки.
"Ночью по территории Садовской ОТГ Сумского района враг совершил ракетный авиаудар. Погибли четыре человека, по меньшей мере шестеро ранены. Информация о разрушениях и повреждениях позже. И да, это тот взрыв, что слышали в половине Сумского района и в самом областном центре", - говорится в Телеграм-канале Живицкого.
Кроме того, около пяти утра 16 июня россияне нанесли ракетный авиаудар по Краснопольской громаде.
"Дальше открыли огонь со своей территории, били из минометов. Всего 26 приходов. В результате обстрела загорелась хозяйственная постройка и автомобиль Daewoo Sens. Информация о пострадавших и дополнительных повреждениях инфраструктуры также уточняется", - сообщил руководитель ОВА.