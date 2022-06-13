Помощь Украине оказывают более 40 стран

Помощь Украине, помимо США, оказывают более 40 государств, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом говорится в его заявлении.

По словам госсекретаря, 40 стран продолжают укреплять потенциал Украины в целях защиты ее независимости и суверенитета и, в конечном счете, в целях укрепления позиций Украины за столом переговоров.

Госсекретарь напомнил, что с начала российской агрессии США направили в Украину уже более $5,6 млрд. Также накануне американский президент Джо Байден анонсировал новый пакет помощи на $1 млрд. Он должен включать артиллерийские вооружения, средства для береговой охраны, боеприпасы для артиллерии и ракетные системы.