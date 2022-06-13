В Киеве заявили об огромных потерях в Донбассе

Ежедневно в боях в Донбассе гибнет или получает ранение до тысячи украинских защитников, в среднем от 200 до 500 погибших. Об этом заявил руководитель украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия, пишет Axios.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о гибели ежедневно 60-100 украинских военных. По словам Арахамии, за последние две недели это число значительно выросло.

Депутат заявил, что в украинской армии служит порядка миллиона человек, есть возможность призвать туда еще два миллиона. Арахамия сообщил, что у ВСУ есть силы для продолжения борьбы, в частности, в Донбассе.