В Киеве заявили об огромных потерях в Донбассе
Ежедневно в боях в Донбассе гибнет или получает ранение до тысячи украинских защитников, в среднем от 200 до 500 погибших. Об этом заявил руководитель украинской делегации на переговорах с РФ Давид Арахамия, пишет Axios.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил о гибели ежедневно 60-100 украинских военных. По словам Арахамии, за последние две недели это число значительно выросло.
Депутат заявил, что в украинской армии служит порядка миллиона человек, есть возможность призвать туда еще два миллиона. Арахамия сообщил, что у ВСУ есть силы для продолжения борьбы, в частности, в Донбассе.
Для противостояния с РФ Украине сейчас не хватает оружия и боеприпасов.
"У нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие", - говорит Арахамия.
Он также рассказал, что несмотря на заморозку официальных переговоров с РФ, телефонный диалог продолжается: с россиянами общаются один-два раза в неделю.
По прогнозу Арахамии, РФ в полной мере ощутит влияние западных санкций через три-четыре года.