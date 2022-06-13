Крупный азербайджанский холдинг организовал «Поездку инноваций» в США
PAŞA Holding, всегда отличающийся поддержкой инновационной экосистемы в Азербайджане, выступил с очередной инициативой в этом направлении. В рамках инновационной программы команда PAŞA Holding и представители компаний PAŞA Group, в структуру которой входит и Kapital Bank, совершили поездку в штат Калифорния, США.
Целью поездки стало ознакомление с инновационными стартапами, университетами, венчурными фондами, акселераторами и другими организациями, чтобы узнать о тенденциях в различных отраслях, пообщаться с основателями стартапов и принять участие в семинарах. В ходе поездки участники встретились с представителями ведущих стартапов и финансовых компаний Силиконовой долины, приняли участие в инновационном саммите компании Plug&Play и обсудили возможности дальнейшего сотрудничества. На том же саммите присутствовал бизнесмен Омид Кордестани, который в настоящее время является членом правления Twitter.
В конце 2021 года инновационная команда PAŞA Holding посетила Израиль с той же целью.
Kapital Bank, первый банк Азербайджана, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 106 филиалах и 24 отделениях, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.