Потери России за 113 дней войны в Украине

Россия продолжает нести потери в войне в Украине. За 113 дней противостояния украинские военнослужащие уже убили около 33 тысяч российских солдат и уничтожили 1 449 их танков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери РФ с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:

• личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,

• танков ‒ 1 449 (+9) ед,

• боевых бронированных машин ‒ 3 545 (+17) ед,

• артиллерийских систем – 729 (+7) ед,

• РСЗО – 233 (+3) ед,

• средств ПВО – 97 (+0) ед,

• самолетов – 213 (+0) ед,

• вертолетов – 179 (+0) ед,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) ед,

• крылатых ракет – 129 (+0) ед,

• кораблей/катеров – 13 (+0) ед,

• автомобильной техники и автоцистерн – 2 494 (+9) ед,

• специальной техники – 55 (+0) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.