Потери России за 113 дней войны в Украине
Россия продолжает нести потери в войне в Украине. За 113 дней противостояния украинские военнослужащие уже убили около 33 тысяч российских солдат и уничтожили 1 449 их танков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери РФ с 24.02 по 16.06 ориентировочно составили:
• личного состава – около 32 950 (+200) человек ликвидировано,
• танков ‒ 1 449 (+9) ед,
• боевых бронированных машин ‒ 3 545 (+17) ед,
• артиллерийских систем – 729 (+7) ед,
• РСЗО – 233 (+3) ед,
• средств ПВО – 97 (+0) ед,
• самолетов – 213 (+0) ед,
• вертолетов – 179 (+0) ед,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+0) ед,
• крылатых ракет – 129 (+0) ед,
• кораблей/катеров – 13 (+0) ед,
• автомобильной техники и автоцистерн – 2 494 (+9) ед,
• специальной техники – 55 (+0) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.