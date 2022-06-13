Британская разведка о ситуации в Северодонецке

Все основные мосты через реку Северский Донец, связывающие Северодонецк с территорией, контролируемой Украиной, скорее всего, разрушены. Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

«Украине, вероятно, удалось вывести большую часть своих боевых частей, которые первоначально удерживали город. Ситуация остается крайне сложной для украинских сил и мирных жителей, оставшихся к востоку от реки», - говорится в сообщении.

Поскольку мосты, скорее всего, разрушены, России теперь придется либо навести переправу через реку, либо наступать через фланги, чтобы превратить тактическую выгоду в оперативное преимущество.