Президент Грузии прибыла с визитом в Азербайджан
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с визитом в Азербайджан.
Зурабишвили находится в Баку для участия в IX Глобальном Бакинском форуме на тему "Угрозы глобальному миропорядку".
Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с визитом в Азербайджан.
Зурабишвили находится в Баку для участия в IX Глобальном Бакинском форуме на тему "Угрозы глобальному миропорядку".
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