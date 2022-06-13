Президент Грузии прибыла с визитом в Азербайджан

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прибыла с визитом в Азербайджан.

Зурабишвили находится в Баку для участия в IX Глобальном Бакинском форуме на тему "Угрозы глобальному миропорядку".