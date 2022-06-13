И гендиректор ВОЗ приехал в Баку

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус находится с визитом в Азербайджане.

Он прибыл в Баку для участия в IX Глобальном Бакинском форуме.