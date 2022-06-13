HONOR представила новую серию смартфонов HONORX

Стильный дизайн, высокая производительность, большой экран с частотой обновления 90 Гц, функция расширения оперативной памяти - все лучшее в новой серии смартфонов HONOR X.

HONOR запускает новую серию смартфонов в Азербайджане. Новая линейка HONOR X - это серия смартфонов, которая соединяет в себе лучшие технические характеристики по приемлемой цене. Предлагая множество инновационных технологических решений, новая линейка отличается стильным, современным дизайном, исключительными возможностями фотосъемки и высокой производительностью, которая превзойдет все ожидания. И все это по доступной цене! Все смартфоны серии работают на Android 11 с Google Mobile Services (GMS).

«Благодаря нашей Х-линейке смартфонов HONOR мы стремимся сделать инновационные технологии доступными для всех», - сказал Джордж Чжао, генеральный директор HONOR Device Co, Ltd.

Давайте присмотримся к смартфонам – всего их в серии три, по одному из разных ценовых сегментов. Объединяют устройства три ключевые характеристики: яркий экран с частотой обновления 90 Гц и сертификатом от TÜV Rheinland, функция расширения оперативной памяти HONOR RAM Turbo и новейший чип Qualcomm Snapdragon® 680.

Высокопроизводительный чип и функция HONOR RAM Turbo.

Все три смартфона серии X работают на базе передового 6-нм процессора Qualcomm Snapdragon® 680, обеспечивают превосходную производительность и экономный расход энергии. Технология HONOR RAM Turbo использует 2 ГБ постоянной памяти для сжатия фоновых приложений и их распаковки, что позволяет расширить оперативную память.

К примеру, пользователь, который открывает требовательную игру на своем смартфоне, может не закрывать ранее запущенные приложения для освобождения недостающего объема оперативной памяти, необходимого для запуска и корректной работы игры. Это происходит автоматически на программном уровне за счет специальных алгоритмов.

Экран с частотой обновления 90 Гц и функцией защиты зрения.

Все смартфоны линейки HONOR X получили большие экраны с высокой частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавность работы при каждом прикосновении к экрану. Кроме того, Full-View дисплеи этих смартфонов дают четкую, яркую картинку, отлично читаемую даже при ярком солнечном свете.

Также смартфоны HONOR Х получили сертификацию TÜV Rheinland Low Blue Light – это международный сертификат, который выдается устройствам, доказавшим эффективность встроенной функции защиты глаз от вредного синего излучения. Смартфоны обеспечивают комфортное чтение и просмотр в режиме электронной книги или «ночном» режиме, позволяя глазам не уставать даже после длительного использования или в условиях слабого освещения.

А теперь разберемся, чем отличаются модели HONOR X7, X8 и X9.

Старший брат – HONORX9