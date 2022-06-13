Словакия передала Украине пять вертолетов

Словакия передала Украине четыре вертолета Ми-17 и один вертолет Ми-2, а также боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град". Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет Aktuality.

По словам министра, вертолеты уже находятся на вооружении ВС Украины.

"Эта помощь Украине, как и все предыдущие поставки, будет возмещена Словакии из Европейского фонда мира, что является сильным определением солидарности Европейского Союза с Украиной", - сказал он.