За что можно привлечь Назарбаева к ответственности
Нурсултана Назарбаева можно привлечь к ответственности только за государственную измену, но не по остальным преступлениям. Об этом, как пишет orda.kz, сообщил министр юстиции Канат Мусин.
«По Конституции президент Казахстана привлекается к ответственности только за государственную измену, но не по другим преступлениям», - сообщил министр Мусин, отвечая журналистам в коридорах сената.
По словам главы Минюста, сейчас нельзя возбудить дело против экс-президента и привлечь его к ответственности.
Мусина также спросили, распространяется ли эта норма на семью Назарбаева, например, на дочерей или зятьев.
«Я не могу этого сказать, в Конституции говорится только о президенте, норма не распространяется на их жен и членов семьи», – сказал Мусин.
По словам министра, утратит силу 373 статья Уголовного Кодекса РК, которая предусматривает наказание за «Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство первого президента, осквернение его изображений, воспрепятствование законной деятельности Елбасы».
«Есть другая статья об оскорблении президента страны, она останется, а отдельной (статьи) о Елбасы не будет. Останется общая статья в уголовном кодексе, которая предусматривает ответственность за оскорбление чести и достоинства президента. Отдельной не будет», – заявил глава Минюста.