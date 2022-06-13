За что можно привлечь Назарбаева к ответственности

Нурсултана Назарбаева можно привлечь к ответственности только за государственную измену, но не по остальным преступлениям. Об этом, как пишет orda.kz, сообщил министр юстиции Канат Мусин.

«По Конституции президент Казахстана привлекается к ответственности только за государственную измену, но не по другим преступлениям», - сообщил министр Мусин, отвечая журналистам в коридорах сената.

По словам главы Минюста, сейчас нельзя возбудить дело против экс-президента и привлечь его к ответственности.