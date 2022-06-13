Президент Албании поблагодарил Азербайджан и процитировал Низами Гянджеви

«Трансадриатический газопровод будет играть важную роль в энергетической безопасности Балканских стран. Выражаем благодарность Азербайджану и президенту Азербайджана за усилия в этом направлении». Об этом сегодня заявил президент Республики Албания Илир Мета на церемонии открытия IX Глобального Бакинского форума на тему «Угрозы глобальному миропорядку».

Президент Албании отметил, что энергетическая безопасность сейчас очень актуальна: «Мы должны взять на себя обязательства для обеспечения мира и безопасности. С другой стороны, справедливое распределение вакцин должно быть в центре внимания».

Илир Мета отметил, что нужно извлечь уроки из кризисов: «Как сказал Низами Гянджеви, даже после самой темной ночи наступает рассвет. Мы можем преодолеть трудности».