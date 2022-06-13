Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану придется предъявить территориальные претензии к Армении
Армения ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана, что заставляет Азербайджан делать аналогичные шаги в отношении ее территории, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии IX Глобального Бакинского форума.
«Если Армения продолжит ставить под сомнение нашу территориальную целостность, Азербайджан не будет иметь другого выбора, как ставить под сомнение территориальную целостность Армении», - сказал президент Азербайджана.
По словам главы государства, «...история прошлого столетия показывает, что в ноябре 1920 года, шесть месяцев спустя после советизации Азербайджана, Советская власть забрала историческую часть нашей страны - Зангезур и присоединила ее к Армении. Поэтому, если Армения будет требовать статус для армян Карабаха, почему азербайджанцы не должны требовать статус для азербайджанцев в Западном Зангезуре? Ведь эта территория была полностью населена азербайджанцами».
«Я думаю, армянское правительство не должно забывать уроки Второй Карабахской войны, хорошо усвоить эти уроки и отказаться от любых территориальных претензий к Азербайджану», - заявил он.
Глава государства также сказал, что видение Кавказа – это сотрудничество, интеграция и мир в регионе.
«Азербайджан уже внес свои предложения, чтобы сделать первый шаг, в этом направлении обсудили этот вопрос с грузинской стороной. Грузинское правительство поддерживает идею проведения трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Армении в Грузии, чтобы начать диалог. К сожалению, армянская сторона отказывается. И я не знаю, какова причина, не могу найти ни одного веского объяснения этому. Насколько я знаю, было также предложение от одного из европейских институтов, и снова поступил отказ. Если Армения не хочет мира, то что же она хочет? Если новой войны, то это будет иметь катастрофические последствия для них», - заявил глава государства.