Ильхам Алиев заявил, что Азербайджану придется предъявить территориальные претензии к Армении

«Если Армения продолжит ставить под сомнение нашу территориальную целостность, Азербайджан не будет иметь другого выбора, как ставить под сомнение территориальную целостность Армении», - сказал президент Азербайджана .

По словам главы государства, «...история прошлого столетия показывает, что в ноябре 1920 года, шесть месяцев спустя после советизации Азербайджана, Советская власть забрала историческую часть нашей страны - Зангезур и присоединила ее к Армении. Поэтому, если Армения будет требовать статус для армян Карабаха, почему азербайджанцы не должны требовать статус для азербайджанцев в Западном Зангезуре? Ведь эта территория была полностью населена азербайджанцами».

«Я думаю, армянское правительство не должно забывать уроки Второй Карабахской войны, хорошо усвоить эти уроки и отказаться от любых территориальных претензий к Азербайджану», - заявил он.

Глава государства также сказал, что видение Кавказа – это сотрудничество, интеграция и мир в регионе.

«Азербайджан уже внес свои предложения, чтобы сделать первый шаг, в этом направлении обсудили этот вопрос с грузинской стороной. Грузинское правительство поддерживает идею проведения трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Грузии и Армении в Грузии, чтобы начать диалог. К сожалению, армянская сторона отказывается. И я не знаю, какова причина, не могу найти ни одного веского объяснения этому. Насколько я знаю, было также предложение от одного из европейских институтов, и снова поступил отказ. Если Армения не хочет мира, то что же она хочет? Если новой войны, то это будет иметь катастрофические последствия для них», - заявил глава государства.