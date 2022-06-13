Макрон сообщил о первых деталях визита в Киев

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что во время визита лидеры ЕС сначала встретятся с президентом Владимиром Зеленским и посетят Ирпень. Об этом он сказал в комментарии BFMTV по прибытии поезда в Киев, пишет "Европейская правда".

"Мы встретимся с президентом Владимиром Зеленским, чтобы отправиться на место боевых действий, где совершались убийства, и проведем запланированные встречи. Этот город – Ирпень", – сказал Макрон.

Он добавил, что хочет уверить украинцев в европейской поддержке и единстве.

Также с делегацией приехала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна. "Эта поездка очень важна для Украины, Европы и глобальной стабильности", – сказала она в комментарии.