Глава ВОЗ: пандемия в Азербайджане на самом низком уровне

Пандемия коронавируса в Азербайджане достигла самого низкого уровня, сказал в ходе своего выступления на IX Глобальном Бакинском Форуме, посвященном теме «Угрозы глобальному миропорядку», глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, большой процент населения мира вакцинирован против вируса, однако рано объявлять о победе над этой угрозой.

«Конечно, пандемия - это не единственный кризис в мире. Мы сталкиваемся с проблемами, проистекающими из изменений климата, политических конфликтов. Мы призываем все страны продолжать борьбу с коронавирусом, потому что это необходимо как мера для решения глобальных угроз на повестке дня», - сказал Гебрейесус.