В поезде Шольца, Макрона и Драги не нашлось места для президента Румынии

Президент Румынии Клаус Йоханнис в четверг приедет в Киев, где присоединится к лидерам Франции, Германии и Италии. Об этом пишет немецкий Bild.

По данным издания, присоединиться к трио Йоханнису предложил французский президент Эммануэль Макрон.

"В какой-то момент в течение недель подготовки к поездке трио стало ясно, что взять с собой восточного европейца как символ европейского единства может быть хорошей идеей", - пишет издание.

Йоханнис самостоятельно путешествовал из Бухареста в Киев, поскольку в поезде, которым ехали три лидера, уже не было места, так как их сопровождали многочисленные делегации и охрана.