Зурабишвили: Грузия приветствует работу Евросоюза в установлении мира между Азербайджаном и Арменией

Грузия приветствует содействие Европейского союза в установлении мира между Азербайджаном и Арменией, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на IX Глобальном Бакинском форуме.

По ее словам, у Евросоюза есть необходимый опыт в этом вопросе.

"Южный Кавказ может стать еще более важным регионом, если тут установится долгосрочный мир", - заявила президент Грузии.

Глава Грузии также подчеркнула важность развития отношений между странами Южного Кавказа. "Война в Украине еще раз показала, насколько важно всем странам работать вместе и поддерживать друг друга", - добавила Зурабишвили.