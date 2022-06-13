Экс-президент Грузии: нужно создать формат, в котором страны региона будут совместно решать вопросы

«Необходимо создать формат, в котором Азербайджан, Армения и Грузия будут решать стратегические вопросы на благо развития всего Южно-Кавказского региона». Об этом в кулуарах IX Глобального Бакинского форума заявил бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили.

Он отметил, что вопрос мира особенно значим в регионе.

«Было очень интересно слушать выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на эту тему», - сказал экс-президент Грузии.

По словам Маргвелашвили, Грузию необходимо подключить к общему формату решения вопросов мира и дальнейшего развития Южного Кавказа в постконфликтный период.

«Грузия и Азербайджан - это стратегические партнеры, однако необходимо развивать отношения и с Арменией в том числе», - заявил он, добавив, что Глобальный Бакинский форум - это платформа, которая открывает возможность для открытого диалога, обмена мнениями, дает интересные ответы на глобальные вопросы с разных перспектив.