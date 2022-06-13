Ильхам Алиев: Кризис неизбежен и уже близок

«Глобальный Бакинский форум - это инклюзивная и хорошая платформа, объединяющая взгляды разных сторон, это так и должно быть. Потому что мы все должны работать вместе, чтобы сделать мир безопаснее». Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на церемонии открытия Глобального Бакинского форума.

«В то же время одним из вопросов повестки дня является роль ведущих международных институтов, финансовых институтов в борьбе с продовольственным кризисом. Потому что кризис неизбежен и уже близок», - подчеркнул глава азербайджанского государства.

Президент отметил, что международные организации и страны должны держать в центре внимания ситуацию с потенциальным увеличением мигрантов, которая станет результатом продовольственного кризиса.