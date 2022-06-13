Ильхам Алиев принял Шефика Джаферовича фото

В четверг, 16 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Президиума Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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