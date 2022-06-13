В России анонсировали обвал рубля
Глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала отмену валютных ограничений в России, что должно привести к резкому ослаблению курса рубля. Скорость отмены ограничений, введенных после начала войны с Украиной, она увязала со стабилизацией финансовой системы. Слова главы ЦБ приводит агентство Интерфакс.
«По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, большинство из них во всяком случае», - заявила глава ЦБ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Набиуллина отметила, что в связи с санкциями и заморозкой российских резервов у регулятора остался крайне ограниченный функционал валютного регулирования, именно по этой причине ЦБ и пришлось вводить жесткие валютные ограничения. Она пояснила, что заморозка резервов фактически лишила регулятор возможности реагировать на резкий отток капитала с помощью валютных интервенций, поэтому было принято решение запретить нерезидентам продавать активы и выводить средства за рубеж.
Также Набиуллина поспешила успокоить граждан, заверив, что валютные вклады, как и хождение иностранной валюты, запрещено не будет. Доллар, евро и другие валюты, по словам главы ЦБ, не запретят, валютные вклады никто конфисковывать не будет.