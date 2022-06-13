В России анонсировали обвал рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина анонсировала отмену валютных ограничений в России, что должно привести к резкому ослаблению курса рубля. Скорость отмены ограничений, введенных после начала войны с Украиной, она увязала со стабилизацией финансовой системы. Слова главы ЦБ приводит агентство Интерфакс.

«По мере стабилизации финансовой системы эти ограничения постепенно ослабляются. Мое мнение, что они должны быть сняты, большинство из них во всяком случае», - заявила глава ЦБ в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).