Порошенко поблагодарил Ильхама Алиева

«Я думаю, что через неделю Украина получит статус кандидата в ЕС». Об этом заявил экс-президент Украины Петр Порошенко во время онлайн-выступления на панельных дискуссиях IX Глобального Бакинского форума.

Он подчеркнул, что его страна преодолела большой путь для этого.

Петр Порошенко также поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за проведение форума и создание такой актуальной глобальной платформы, а также за обсуждение украинского вопроса на IX Глобальном Бакинском форуме.

«Война в Украине не прекратится, в мире не будет стабильности. Будущее мира сейчас решается в Украине», - сказал Порошенко, добавив, что против России нужно ввести больше санкций и дать Украине больше оружия.