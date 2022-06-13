Грузию заподозрили в обходе антироссийских санкций

Российские компании используют юридических лиц Грузии для обхода западных санкций. Об этом, как сообщает Reuters, заявила группа украинских депутатов, призвав Соединенные Штаты принять меры, но они не предоставили дополнительных подробностей или конкретных примеров.

Посольство Грузии в Вашингтоне заявило, что обвинения "полностью ложные".

Депутат Давид Арахамия, главный переговорщик Украины с Россией, заявил, что ожидается, что украинская делегация, которая посетит Вашингтон, проведет встречи в Конгрессе США, Государственном департаменте и Министерстве финансов США по этому вопросу и другим темам.