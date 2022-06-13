AZAL обратился к пассажирам

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» призывает всех пассажиров, путешествующих из Баку в Нахчыван и обратно, приобретать билеты на своем официальном сайте. Это поможет разгрузить продолжительные очереди, возникающие в кассах AZAL, а также облегчит весь процесс оформления пассажирами авиабилетов. Такое заявление сделала пресс-служба ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Согласно сообщению, билеты по обоим направлениям доступны на сайте авиакомпании – www.azal.az. К оплате при приобретении билетов принимаются карты международных платежных систем Visa и Master Card любого банка. При приобретении билета банковской картой другого человека на стойке регистрации в аэропорту необходимо будет предоставить копию удостоверения личности человека, на чье имя оформлена карта, а также копию лицевой стороны самой карты. В случае приобретения авиабилетов на рейсы в Нахчыван или обратно онлайн, на сайте также отображается поле для выбора гражданства путешествующего пассажира.

Стоимость авиабилетов на рейсы внутри республики регулируется Тарифным советом и в настоящее время по направлениям Баку - Нахчыван и Нахчыван - Баку составляет 60 манатов для граждан Азербайджана и 70 манатов для иностранных граждан, напомнили в пресс-службе.

На указанных рейсах предусмотрена скидка для пассажиров ряда категорий. К примеру, в отношении детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, студентов, а также инвалидов I и II группы действует скидка в размере 10 манатов. Эти категории пассажиров могут оформить билеты только в официальных кассах авиакомпании в аэропортах Баку и Нахчывана. При приобретении билетов пассажиры должны представить соответствующие документы.

Ознакомиться с инструкцией по приобретению авиабилетов по маршрутам Баку - Нахчыван и Нахчыван - Баку можно в видеоролике.