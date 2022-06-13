«Новое оружие позволит Украине вернуть и Крым»

«Новое вооружение от США и других союзников позволит Украине вернуть все временно оккупированные территории, включая Крым. У нашей страны уже есть перечень шагов, которые будут реализованы после прибытия свежих партий военной помощи». Об этом рассказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью порталу CNN.

«Мы собираемся освободить все наши территории, все, включая Крым. Крым - стратегическая цель для Украины, потому что это украинская территория. Но мы будем двигаться шаг за шагом», - цитирует слова Резникова УНИАН.

По словам министра обороны, дальнейшие действия украинских защитников после новых поставок вооружения будут разделены на три этапа. На первом планируется стабилизировать ситуацию на фронте, чтобы предотвратить потери в сражениях против российских войск.