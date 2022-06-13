Токаев прокомментировал переименование Казахстана

«От некоторых граждан звучали мнения о том, что на референдум должно было быть вынесено также переименование нашего государства. Я думаю, что это неправильно. Слово «стан» в названии «Казахстан» они считают чуждым для азиатских стран понятием. Это тоже не логично. Стоит только вспомнить, что в Центральной Азии наряду с нами есть Пакистан, Индия (Үндістан), Афганистан и многие другие», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что важно помнить, что за 30 лет подписано множество международных договоров, укреплены государственные границы от имени Республики Казахстан.

«Теперь вместе мы создадим Новый Казахстан. Это непростая задача. Нам нужно адаптироваться к новому образу жизни. Сознание и ценности нашего народа должны быть радикально обновлены. Тогда сформируется новое качество нации. Другими словами, обновится вся страна», - добавил Касым-Жомарт Токаев.