Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла

Великобритания ввела санкции в отношении патриарха Московского и всея Руси Кирилла за активную поддержку войны в Украине, пишет «Коммерсантъ».

Кроме того, под ограничения попала уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова за принудительное усыновление и передачу украинских детей. Речь идет о 2 тыс. детей, вывезенных с территорий Луганской и Донецкой областей.

Санкции подразумевают запрет на посещение Великобритании, заморозку активов и ограничение ведения бизнеса с организациями, которые связаны с людьми из санкционного списка.