Между пограничниками и контрабандистами в Зангилане произошла перестрелка

В рамках обеспечения надежной охраны государственной границы, борьбы с контрабандой и незаконным оборотом наркотических средств сотрудниками Государственной пограничной службы предотвращена контрабанда наркотических средств из Ирана в Азербайджан.

Как сообщили haqqin.az в Госпогранслужбе, 7 июня на участке пограничной заставы, расположенной на территории службы пограничного отряда «Горадиз» вблизи села Бартаз Зангиланского района, пограннарядом были замечены двое неизвестных нарушителя государственной границы в направлении из Ирана в Азербайджан.

Несмотря на предупредительный огонь в воздух, нарушители границы, не подчиняясь приказу, оказали вооруженное сопротивление.

В результате пограничных розыскных и оперативных мероприятий один из нарушителей границы был задержан. В одной посылке был обнаружен и изъят наркотический препарат – марихуана весом 5880 грамм. Другой нарушитель, воспользовавшись темными погодными условиями и густой лесистостью местности, бежал обратно на территорию Ирана.