Ильхам Алиев встретился с гендиректором ВОЗ фото
В четверг, 16 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.
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В четверг, 16 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Новость обновляется.
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