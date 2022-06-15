Ильхам Алиев встретился с гендиректором ВОЗ фото

В четверг, 16 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял генерального директора Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

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