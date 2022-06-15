США отправили арестованную яхту Керимова на Гавайи

Власти США распорядились отправить российскую суперъяхту Amadea в штат Гавайи. Об этом сообщает Bloomberg.

106-метровую яхту Amadea стоимостью более 300 млн долларов, которая, как заявляют в США, принадлежит российскому олигарху и сенатору Сулейману Керимову, конфисковали на Фиджи.

«Сейчас яхта следует под американским флагом с новым экипажем в направлении Гавайских островов», - говорится в сообщении. По словам исполнительного директора консалтинговой компании I. R. Consilium Яна Ралби, которые приводит агентство, яхту разумно отправить в Гонолулу, так как это ближайший порт.

Ранее суд Фиджи предписал США забрать яхту Amadea, поскольку содержание судна для островного государства во время длительных юридических споров обходится слишком дорого. Яхта Amadea была задержана полицией Фиджи 14 апреля. Защита утверждает, что она принадлежит владельцу «ННК-Ойл» Эдуарду Худайнатову.