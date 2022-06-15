Международный шахматный турнир в Шуше: сроки и детали
Стали известны сроки и некоторые подробности шахматного турнира, который пройдет в Шуше.
Соревнование, которое будет организовано Министерством молодежи и спорта и Федерацией шахмат Азербайджана, пройдет с 21 по 24 сентября.
Турнир будет посвящен 190-летию последней наследнице Карабахского ханства, знаменитой поэтессе Хуршидбану Натаван. Шахматисты и шахматистки выявят победителя в рапиде и блице. В Шушу приедут знаменитые азербайджанские и иностранные гроссмейстеры.